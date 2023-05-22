Уже завтра Землю накроет сильнейшая за весь месяц магнитная буря

Мощные магнитные бури покроют Землю на текущей неделе. Это произойдет уже 23 мая.

К концу весны ожидается пять потенциально опасных дней. Поскольку в это время метеоудары будут иметь мощность 4-5 баллов.

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По данным Meteoagent, в мае будет два опасных периода: первый – с 23 по 26 мая; второй – 28 мая.

С 23 мая люди могут почувствовать ухудшение самочувствия, в том числе головные боли (даже мигрени), боли в мышцах/суставах, повышение/понижение давления, обострение хронических болезней.

Угрозы не составят 27 мая, 29-30 мая. В это время магнитные бури составят только 2 балла, поэтому будут слабыми и не повлияют на самочувствие людей.

В период 23-26 мая метеоудары будут достаточно мощными и будут ощутимы для метеозависимых людей, пожилых людей и с хроническими заболеваниями. Такие бури могут вызвать полярные сияния и сбои в работе электроприборов. Мощность бури в первый и последний день – 4 балла, эпицентром же станет 24-25 мая – сила удара 5 баллов.

После этого спокойно будет не долго, ведь уже 28 мая магнитная буря составит 4 балла из 10.

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Как укрепить здоровье и быть готовым к магнитным бурям

Заметим, что метеоудары оказывают негативное влияние на здоровье людей, вызывают сбой работы приборов радиосвязи, электроники и даже вызывают полярные сияния. Кроме головных болей, люди жалуются на головокружение и слабость, повышенное давление, боли в мышцах и суставах, сонливость или бессонницу. Чтобы избежать таких проблем, следуйте следующим советам:

Пейте больше воды и травяных чаев. Откажитесь от кофе, алкоголя, кальяна и сигарет.

Ешьте здоровую пищу, фрукты, овощи и зелень. Избегайте острой, жирной и жареной пищи.

Предпочитайте прогулки на свежем воздухе, в меру увеличьте физическую активность.

Не нервничайте и избегайте скандалов, конфликтов. Позаботьтесь о своем психическом здоровье, не перенапрягайтесь.

Соблюдайте режимы сна/подъемов.

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Напомним, что некоторые продукты могут помочь остановить старение и дольше оставаться молодыми. Благодаря полезным микроэлементам и витаминам они будут иметь прекрасное влияние на здоровье человека.

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