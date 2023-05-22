Вже завтра Землю накриє найсильніша за весь місяць магнітна буря

Потужні магнітні бурі накриють Землю поточного тижня. Це станеться вже 23 травня.

До кінця весни очікується п'ять потенційно небезпечних днів. Оскільки в цей час метеоудари матимуть потужність 4-5 балів.

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За даними Meteoagent, у травні буде два небезпечних періоди: перший – від 23 по 26 травня; другий – 28 травня.

Від 23 травня люди можуть відчути погіршення самопочуття, зокрема головні болі (навіть мігрені), болі в м'язах/суглобах, підвищення/пониження тиску, загострення хронічних хвороб.

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Загрози не становитимуть 27 травня, 29-30 травня. В цей час магнітні бурі становитимуть тільки 2 бали, тому будуть слабкими і не вплинуть на самопочуття людей.

В період 23-26 травня метеоудари будуть досить потужними та будуть відчутними для метеозалежних людей, людей похилого віку та з хронічними захворюваннями. Такі бурі можуть спричиняти полярні сяйва та збої в роботі електроприладів. Потужність бурі в перший та останній дні – 4 бали, епіцентром ж стане 24-25 травня – сила удару 5 балів.

Після цього спокійно буде не довго, адже вже 28 травня магнітна буря становитиме 4 бали з 10.

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Як зміцнити здоров'я та бути готовим до магнітних бур

Зауважимо, що метеоудари мають негативний вплив на здоров'я людей, спричиняють збій роботи приладів радіозв'язку, електроніки та навіть викликати полярні сяйва. Крім головного болю, люди скаржаться на запаморочення та слабкість, підвищений тиск, біль у м'язах та суглобах, сонливість чи безсоння. Щоб уникнути таких проблем, дотримуйтеся наступних порад:

Пийте більше води та трав'яних чаїв. Відмовтеся від кави, алкоголю, кальяну та цигарок.

Їжте здорову їжу, фрукти, овочі та зелень. Уникайте гострої, жирної та смаженої їжі.

Надавайте перевагу прогулянкам на свіжому повітрі, в міру збільште фізичну активність.

Не нервуйте та уникайте скандалів, конфліктів. Потурбуйтеся про своє психічне здоров'я, не перенапружуйтеся.

Дотримуйтеся режимів сну/підйомів.

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Нагадаємо, що деякі продукти можуть допомогти зупинити старіння та довше залишатися молодими. Завдяки корисним мікроелементами та вітамінам вони матимуть чудовий вплин на здоров'я людини.

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