В 2026 году могут запустить накопительную пенсионную систему: подробности

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что законодательство о накопительной пенсионной системе планируют принять в текущем году, чтобы обеспечить ее запуск в 2026 году.

По словам премьера, Кабмин готовится к внедрению реформ в социальной политике. Об этом он сообщил в ходе заседания правительства.

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"В марте пройдет индексация пенсий, чтобы поддержать наших пенсионеров. Кроме того, планируется принятие законодательства о накопительной пенсионной системе, чтобы начать ее функционирование уже в следующем году. Мы также работаем над внедрением базовой социальной помощи. Вместо множества мелких выплат для семей, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, предусмотрена одна, но значительная выплата", — подчеркнул Шмигаль.

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