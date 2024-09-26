В августе украинцы потратили 15 млрд гривен на новые авто: какие марки покупали чаще

Август стал месяцем рекордных продаж новых легковых автомобилей в Украине. Для приобретения автомобилей граждане потратили около 15 млрд гривен.

По данным Укравтопрома, украинцы потратили на них около 15 миллиардов гривен, что на 45% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Крупнейшие суммы украинцы потратили на приобретение таких марок:

BMW

Немецкий бренд возглавил рейтинг, собрав более 2,149 миллиарда гривен.

BMW. Источник: freepik.com BMW. Источник: freepik.com

Toyota

Японский автопроизводитель занял второе место с результатом 2,142 миллиарда гривен.

Toyota. Источник: pexels.com Toyota. Источник: pexels.com

Mercedes-Benz

Немецкий люкс также пользуется популярностью в Украине, собрав 1,2 миллиарда гривен.

Mercedes-Benz. Источник: pexels.com Mercedes-Benz. Источник: pexels.com

Volkswagen

Еще один немецкий бренд, занявший четвертое место с результатом 948 миллионов гривен.

Volkswagen. Источник: pexels.com Volkswagen. Источник: pexels.com

Audi

Замыкает пятерку лидеров Audi, собрав 752 миллиона гривен.

Audi. Источник: pexels.com Audi. Источник: pexels.com

Следует отметить, что не только август показал положительную динамику. С начала года украинцы приобрели новые легковушки на сумму 82,4 миллиарда гривен, что на 23% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Напомним, ранее были названы ТОП-5 надежных авто до 300 тысяч грн в Украине.

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