У серпні українці витратили 15 млрд гривень на нові авто: які марки купували частіше

Серпень став місяцем рекордних продажів нових легкових автомобілів в Україні. Для придбання автомобілів громадяни витратили майже 15 млрд гривень.

За даними Укравтопрому, українці витратили на них майже 15 мільярдів гривень, що на 45% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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Найбільші суми українці витратили на придбання авто таких марок:

BMW

Німецький бренд очолив рейтинг, зібравши понад 2,149 мільярда гривень.

BMW. Джерело: freepik.com

Toyota

Японський автовиробник посів друге місце з результатом 2,142 мільярда гривень.

Toyota. Джерело: pexels.com

Mercedes-Benz

Німецький люкс також має популярність в Україні, зібравши 1,2 мільярда гривень.

Mercedes-Benz. Джерело: pexels.com

Volkswagen

Ще один німецький бренд, який посів четверте місце з результатом 948 мільйонів гривень.

Volkswagen. Джерело: pexels.com

Audi

Замикає п'ятірку лідерів Audi, зібравши 752 мільйони гривень.

Audi. Джерело: pexels.com

Варто зазначити, що не лише серпень показав позитивну динаміку. З початку року українці придбали нових легковиків на суму 82,4 мільярда гривень, що на 23% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Нагадаємо, раніше було названо ТОП-5 надійних авто до 300 тисяч грн в Україні.

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