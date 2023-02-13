В Бахмуте пограничники уничтожили гранатомет оккупантов и группу врагов (видео)

Украинские пограничники в Бахмуте уничтожили русский гранатомет и группу русских военных. Для этого они открыли огонь из минометов.

Также работники Госпогранслужбы ликвидировали группу вражеских штурмовиков, пытавшихся проникнуть в украинские позиции. Об этом сообщили на странице учреждения в Facebook.

"В окрестностях города-крепости враги начали обстреливать позиции наших защитников из СПГ. В ответ пограничники открыли огонь из минометов и уничтожили вражеский гранатомет вместе с 3 оккупантами", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что российские штурмовики пытались подобраться к позициям наших защитников ночью. Впрочем, благодаря дрону с тепловизором пограничникам удалось обнаружить скрывавшихся за сооружениями оккупантов.

"Несколько десятков минуснули 5 россиян, еще 7 ранили", – добавили в Госпогранслужбе.

На видео можно увидеть, как украинские пограничники запускают по врагам снаряды.

Напомним, ранее представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал, что на самом деле происходит под Бахмутом. По его словам, на этом направлении идут самые агрессивные бои.

Также украинские военные ликвидировали двух российских оккупантов вблизи Бахмута с помощью беспилотника.

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