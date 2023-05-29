В Белгородской области снова взрывы, местные сняли столб черного дыма (видео)

В российском городе Шебекино Белгородской области 29 мая раздались взрывы. Местные жители сообщают о столбе черного дыма, который виден за многие километры.

По предварительным данным, масштабный пожар произошел на производящем краску предприятии. Власти области обвинили во всем Украину.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что четверо работников предприятия попали в больницу с ожогами дыхательных путей и отравлением угарным газом. Один – в реанимации в тяжелом состоянии, в трех – состояние средней тяжести.

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В сети местные жители опубликовали видео, на которых слышны сирены воздушной тревоги и взрывы. Гладков добавил, что под обстрелы попали два предприятия, однако на втором нет пострадавших и следов разрушений.

Добавим, накануне, 27 мая, в Шебекино сообщали о попадании в два предприятия. Также повреждения получили линии электропередач.

Напомним, в ГУР предупредили о российских провокациях по ЗАЭС.

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