В чем разница между трудовым и страховым стажем: объяснение ПФУ

Ежегодно в Украине постепенно растут требования к количеству страхового стажа, необходимого для ухода на пенсию по возрасту. В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Луганской области разъяснили, чем страховой стаж отличается от трудового и какую роль он играет в пенсионной системе.

До 1 января 2004 года главным критерием для назначения пенсии в Украине считался трудовой стаж — это периоды, когда человек официально работал, а также другие обстоятельства, приравненные к работе, например обучение, служба в армии или уход за ребенком. После вступления в силу Закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" было введено понятие страхового стажа. Об этом сообщает ПФУ.

Страховой стаж — это время, за которое человек подлежит государственному пенсионному страхованию и за него ежемесячно уплачиваются взносы не ниже минимального установленного уровня. Ключевым отличием стало ведение индивидуального учета взносов: для каждого застрахованного работника создана персональная электронная запись, в которой хранится информация о его заработке и взносах.

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Пенсионный стаж сейчас фактически приравнивается к страховому. Это понятие объединяет весь трудовой стаж до 2004 года и страховой после этой даты и является основой для назначения пенсии.

Приобретенный страховой стаж влияет не только на возможность ухода на пенсию, но и на ее размер. Кроме того, он имеет значение для начисления больничных, пособий по безработице, а также для определения льгот при определенных условиях труда. Данные о трудовой деятельности до 2004 г. подтверждаются трудовой книжкой, а после 2021 г. в Украине официально действует электронный учет трудового стажа согласно закону об электронной трудовой деятельности.

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