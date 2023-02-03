В Эфиопии обнаружили топоры из обсидиана возрастом 1,2 млн лет (фото)

В Эфиопии ученые обнаружили почти 600 ручных топоров из обсидиана, которые были изготовлены более 1,2 миллиона лет назад. Согласно исследованию, их изготовила неизвестная группа гоминид, семья, состоящая из современных людей и наших многочисленных вымерших родственников.

Это открытие отодвигает хронологию использования инструментов из обсидиана на 500 000 лет назад. Оно также показывает, что гоминиды, жившие в этой части Эфиопии, известные как Мелка Кунтуре были достаточно искусными мастерами, пишет Vice.

Ученые из Университета Сапиенца обнаружили то, что они называют "всплеском добычи обсидиана более 1,2 миллиона лет назад" гоминидами, жившими вдоль реки Аваш в Эфиопии.

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Археологические данные свидетельствуют о том, что они изготовляли ручные топоры из обсидиана с "прекрасной" стандартизацией и вниманием к деталям, которая была "сосредоточена на окончательной регулярности артефактов".

Известно, что обсидиан – это вулканическое стекло, которое образуется из быстро охлажденной лавы, происхождение которой придает этой породе типичный темный цвет и хрупкую структуру. Будучи хрупким стеклом с острыми краями, обсидиан является полезным материалом для изготовления орудий и оружия.

Ранее, ученые обнаружили одну, возможно, наиболее девственную окаменелость динозавра с сохраненной кожей и лицом.

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