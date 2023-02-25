В Египте археологи обнаружили несколько разграбленных гробниц Коптской эпохи

В верхней части административного центра мухафазы Минья в Египте археологи обнаружили гробницы Коптской эпохи. Коптский период определяет поздний римский Египет (3-4 вв. н. э.) и византийский Египет (4-7 вв. н. э.).

Эта эпоха свидетельствует о религиозном смещении египетской культуры к коптскому христианству от древнеегипетской религии до мусульманского завоевания Египта в 7 веке нашей эры.

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Как сообщает Heritage Daily, раскопки проводились Университетом Барселоны и Высшим советом археологии. В ходе работ были найдены 22 гробницы персидского, римского и коптского периодов на археологическом участке Аль-Бахнаса. 6 погребальных комплексов датируются римским и персидским периодами, а 16 обнаруженных отдельных гробниц принадлежат коптско-византийскому периоду.

Аль-Бахнаса (также известная как Оксиринх) была впервые раскопана в 1897 году. В тот период были найдены тысячи папирусов, написанных на греческом языке римского периода, значительное количество артефактов которых сейчас хранится в Эшмоловском музее в Оксфорде, Англия.

Издание пишет, что в течение последнего столетия это место было опустошено грабителями и кладоискателями. В частности, построенные из известняка гробницы были без крышек. "Что свидетельствует о том, что они, вероятно, были ограблены когда-то в древности. Что касается гробниц коптской эпохи, то они имеют форму прямоугольника и содержат захоронения, покрытые украшенными саваннами", – рассказали исследователи.

Генеральный секретарь Высшего совета древностей Египта Мостафа Вазири сказал: "Это был очень интересный сезон благодаря многочисленным и беспрецедентным археологическим находкам и новым научным гипотезам".

Ранее археологи в Египте обнаружили древний папирус с заклятиями из Книги Мертвых.

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