В Египте во время раскопок нашли 2000 мумифицированных бараньих голов (фото)

Американская археологическая экспедиция Нью-Йоркского университета во время работ в Египте обнаружила более 2000 мумифицированных голов баранов, датируемых эпохой Птолемеев. Они были раскопаны у храма короля Рамзеса II в Абидосе.

Кроме мумифицированных голов барана, экспедиция также обнаружила несколько чучел животных, включая овец, собак, диких коз, коров, оленей и мангуста. Они были найдены в одном из недавно обнаруженных складских помещений в северной части острова, сообщает BNN.

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Руководитель миссии, доктор Самех Искандер, считает, что большое количество мумифицированных баранов могло быть использовано в качестве жертв во время беспрецедентного поклонения баранам в Абидосе в период Птолемеев. Это также может указывать на то, что почитание царя Рамзеса II в Абидосе длилось тысячу лет после его смерти.

Ученые отмечают, что эта находка является значительным вкладом в понимание истории и культуры Древнего Египта, а также проливает свет на обычаи и верования людей той эпохи.

Генеральный секретарь Высшего совета древностей Египта доктор Мустафа Вазири отметил, что эти остатки предоставляют важные подробности о жизни и истории храма короля Рамзеса II в Абидосе и его окрестностях. по его словам, этот храм имеет большое археологическое и историческое значение, поскольку он внес огромный вклад в знание о местоположении храма и жизни, которое в нем происходило на протяжении более двух тысяч лет, от шестой династии до эпохи Птолемеев.

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В ходе раскопок ученые также обнаружили огромное здание времен шестой династии, имеющее уникальный архитектурный дизайн с толстыми стенами, шириной около пяти метров. Ученые говорят, что теперь они смогут исследовать архитектуру старого государства в Абидосе, а также характер и форму этого места и мероприятий, которые проводились для создания храма Рамзеса II и его пристроек.

Глава Центрального отдела древностей Верхнего Египта при Высшем совете древностей Мохамед Абдель Бади сообщил, что экспедиция также обнаружила части северной стены, окружающей храм. Теперь можно будет исследовать, какую форму имел храм царя Рамзеса II.

Кроме того, при раскопках были найдены части статуй, папирусы, древние деревья, одежда и кожаная обувь.

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