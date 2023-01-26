В Египте выкопали древнейшую мумию возрастом 4300 лет

Египтологи обнаружили гробницу фараонов вблизи Каира. В ней была вероятно самая старая и полная мумия возрастом около 4300 лет.

Мумия была найдена на дне 15-метровой шахты в недавно раскрытой группе гробниц пятой и шестой династии у ступенчатой пирамиды в Саккаре. Об этом сообщил Захи Хавасс, директор группы египтологов, пишет The Guardian.

Отмечается, что мумия мужчины по имени Гекашепес находилась в известняковом саркофаге, запечатанном в растворе.

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"Эта мумия может быть самой древней и полной мумией, найденной в Египте на сегодня", – подчеркнул Хавасс.

Кроме этого исследователи также обнаружили гробницу, принадлежавшую Хнумджедефу, инспектору чиновников, надзирателю вельмож и священнику во время правления Унаса, последнего фараона пятой династии. Место погребения украшали сюжеты из повседневной жизни.

Другая гробница принадлежала Мэри, "хранителю тайн и помощнице великого вождя дворца". Многочисленные статуи были также найдены среди гробниц, в том числе одна, представляющая мужа с женой и несколькими слугами.

Напомним, в ходе исследования мумии "Золотого мальчика" ученые обнаружили золотой язык и амулет у пениса.

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