В Египте выкопали древнейшую мумию возрастом 4300 лет
Египтологи обнаружили гробницу фараонов вблизи Каира. В ней была вероятно самая старая и полная мумия возрастом около 4300 лет.
Мумия была найдена на дне 15-метровой шахты в недавно раскрытой группе гробниц пятой и шестой династии у ступенчатой пирамиды в Саккаре. Об этом сообщил Захи Хавасс, директор группы египтологов, пишет The Guardian.
Отмечается, что мумия мужчины по имени Гекашепес находилась в известняковом саркофаге, запечатанном в растворе.
Читайте также: В Египте нашли гробницу с мумифицированными крокодилами
"Эта мумия может быть самой древней и полной мумией, найденной в Египте на сегодня", – подчеркнул Хавасс.
Кроме этого исследователи также обнаружили гробницу, принадлежавшую Хнумджедефу, инспектору чиновников, надзирателю вельмож и священнику во время правления Унаса, последнего фараона пятой династии. Место погребения украшали сюжеты из повседневной жизни.
Другая гробница принадлежала Мэри, "хранителю тайн и помощнице великого вождя дворца". Многочисленные статуи были также найдены среди гробниц, в том числе одна, представляющая мужа с женой и несколькими слугами.
Напомним, в ходе исследования мумии "Золотого мальчика" ученые обнаружили золотой язык и амулет у пениса.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!