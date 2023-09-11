В Германии нашли монету, отчеканенную кельтами 2000 лет назад (фото)

Чрезвычайно редкую монету "чаша радуги", отчеканенную кельтами более 2000 лет назад, обнаружили у реки в Германии. Легенда свидетельствует, что "радужные чаши" - капли золота, которые падают на Землю на конце радуги.

Как сообщает Информационный бюллетень Live Science, согласно данным Баварской государственной археологической коллекции, монета была отчеканена во втором или первом веке до нашей эры. Она имеет редкое изображение четырехугольной звезды, окруженной арками.

Старший куратор нумизматического отдела Государственной археологической коллекции Бернвард Зигаус, изучающий монету, отметил, что она имеет изогнутую форму.

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"Название радужных кубковых монет происходит от легенды, что это капли золота, которые падают на землю на конце радуги. Другая легенда об этих кельтских монетах говорит нам, что эти монеты могут найти только воскресные дети", или ребенок удачи", — сказал он.

Одна сторона монеты изображает человеческую голову с большим глазом, носом и губами, изображенными как точки. Анализ металла показал, что монета состоит из 77% золота, 18% серебра и 5% меди.

Напомним, на морском дне у Аляски нашли странное "жуткое золотое яйцо".

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