В гробнице китайского императора обнаружили еще более 220 терракотовых воинов

В китайском городе Сиань археологи обнаружили еще более 220 терракотовых статуй воинов. Эти изваяния были созданы для защиты первого императора Китая после его смерти.

Воинов нашли в погребальной яме у мавзолея императора Цинь Ши Хуан-ди. Там же находились 16 терракотовых лошадей и четыре колесницы. Ученые говорят, что этой находке более двух тысяч лет, сообщает Global Times.

Справка: в марте 1974 года китайские фермеры, копая колодец, обнаружили самую большую археологическую находку века – погребенную Терракотову армию. Тысячи реалистичных терракотовых фигур династии Цинь были изготовлены более 2000 лет назад, чтобы защитить первого императора Китая в загробной жизни. Каждый из терракотовых воинов имел военный чин, униформу и оружие настоящих солдат династии Цинь (221-206 гг. до н. э.). Эти скульптуры были похоронены вместе с Цинь Ши Хуан-ди примерно в 210 году до нашей эры. Историки отмечали, что император был одержим достижением бессмертия.

Исследователь Лю Чжэн из Китайской академии культурных реликвий сказал, что "терракотовые воины в мавзолее были выстроены так же как настоящие солдаты тысячи лет назад в династии Цинь".

Солдаты были созданы очень реалистично опытными ремесленниками, и они даже вооружены настоящим оружием, таким как арбалеты, которое можно было использовать в битве. Считается, что фигуры в армии были смоделированы по реальным солдатам, служившим в армии первого императора.

Китайские археологи, с 2009 года исследующие этот участок, известный как "первая яма", отметили, что это огромный археологический участок, занимающий площадь 1200 квадратных футов. Недавно археологи нашли более 220 новых фигур хорошо сохранившихся солдат. Вместе с воинами также было откопано десяток глиняных лошадей в натуральную величину.

Кроме того, у воинов были найдены военные треноги, арбалеты, золотые сабли и предметы повседневного обихода, такие как ложки, тарелки, чайники.

Исследователи также выяснили, что некоторые из "солдатов" имели ряд ранее неизвестных воинских званий. В частности, они имели ранг "ниже самого низкого".

Ученые говорят: недавно обнаруженные звания позволяют по-новому понять армию первого китайского императора. Они смогут исследовать, как была организована и структурирована его армия и как удалось завоевать большое количество государств на обширной географической территории.

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