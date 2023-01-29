В Иране вторую ночь раздаются взрывы и сильный пожар (фото, видео)

Взрывы в Иране 29 января Мехабад - что известно - фото и видео

В Иране снова слышны взрывы. В сети появились подтверждающие фото и видео.

Иранские СМИ сообщают о взрывах в городе Мехабад и Абу Камаль, что на границе Ирака и Сирии. Официальной информации от властей Ирана пока нет.

Читайте также: Иран отрицает сотрудничество с РФ, пока "шахеды" разрушают инфраструктуру Украины

Также отмечается, что неизвестные самолеты нанесли авиаудары по 6 машинам КСИР (военная колонна) возле г. Абу Камаль на границе Ирака и Сирии.

Израильский государственный канал Kan 11 сообщил, что атака была направлена на колонну из 25 иранских грузовиков в районе Абу-Камаль на иракско-сирийской границе.

Также сообщают о взрывах в штаб-квартире Стражей Исламской революции.

Напомним, что ночью на 29 января в Иране беспилотники атаковали склады, авиабазы и заводы по производству боеприпасов, мощные взрывы раздавались и в самом Тегеране столице страны.

В Министерстве обороны Ирана подтвердили только атаку БПЛА на завод по производству боеприпасов в Исфахане.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал последствия для Ирана, если он продолжит помогать России в войне против Украины.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!