В каких случаях лучше отказаться от наследственного имущества: объяснение Минюстиции

Получение наследства может включать не только материальные ценности, но и долги наследодателя. Поэтому перед принятием наследства следует тщательно проанализировать ситуацию, чтобы понять, выгодно ли его принимать.

Согласно действующему законодательству, наследники могут унаследовать не только активы (недвижимость, деньги, транспорт), но и пассивы (долговые обязательства и кредиты) наследодателя. О том, в каких случаях украинцам лучше не получать имущество по наследству, объяснили в Центральном межрегиональном управлении Министерства юстиции.

Поэтому эксперты рекомендуют перед принятием наследства.

Подробно узнать все долги наследодателя, их размер, сроки погашения и кредиторов. Это можно сделать с помощью нотариуса, банков, кредитных учреждений или коллекторских фирм. Составить список активов, которые могут быть унаследованы. Сопоставить величину долгов со стоимостью имущества, чтобы оценить выгодность принятия наследства.

Отказаться от наследования долгов после принятия наследства невозможно. Согласно Гражданскому кодексу Украины, принятие наследства означает принятие не только прав, но и обязанностей наследодателя.

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Важные моменты, которые следует знать перед принятием наследства:

Отказ от наследства не освобождает от ответственности за долги, если вы за них поручились. Наследовать можно только все или ничего, отчасти наследство принять нельзя. Наследники несут ответственность за долги наследодателя только в пределах стоимости унаследованного имущества. Срок для принятия или отказа от наследства составляет 6 месяцев после смерти наследодателя, а во время военного положения – 10 месяцев.

Итак, прежде чем принимать наследство, важно тщательно оценить финансовые обязательства наследодателя и быть готовым к возможным последствиям.

Напомним, Кабмин предложил новую пенсионную реформу.

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