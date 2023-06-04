В каких случаях возможно зачисление периода безработицы в пенсионный стаж: объяснение ПФУ

В результате войны, спровоцированной россией, большое количество украинцев потеряло свои рабочие места и было вынуждено зарегистрироваться в центрах занятости. Пенсионный фонд Украины объяснил, как будут засчитываться периоды безработицы в страховой стаж.

Читайте также: Украинцам объяснили, как не потерять часть пенсии

Отмечается, что в страховой стаж включаются периоды, в течение которых лицо было подчинено общему государственному пенсионному страхованию и с даты вступления в силу Закона Украины от 9 июля 2003 года № 1058 "Об общей государственной пенсионной страховке" (с 1 января 2004 года) - учитываются месяцы, в них уплачивались страховые взносы.

После 1 января 2004 года в страховой стаж включаются периоды, когда лицо было зарегистрировано в центре занятости и получало пособие по безработице (за исключением единовременных выплат для организации предпринимательской деятельности безработным) или материальную помощь во время профессиональной подготовки, переподготовки или повышения квалификации (согласно статье 24 упомянутого Закона).

Следовательно, если лицо было зарегистрировано в центре занятости и получало пособие по безработице, этот период будет учтен в его страховом стаже. При исчислении пенсии за время нахождения на учете в центре занятости будет учтен заработок в размере минимальной заработной платы.

Напомним, некоторые украинцы могут получить 3350 грн помощи. Для получения гражданам следует обратиться в центр занятости по месту осуществления хозяйственной деятельности.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!