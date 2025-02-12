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В Киеве ухудшилось качество воздуха, КГГА призвали не выходить на улицу: в чем причина

Цихоцкая Мария

В Киеве ухудшилось качество воздуха, КГГА призвали не выходить на улицу: в чем причина
Причиной загрязнения является накопление взвешенных веществ

Утром 12 февраля в Киеве зафиксировано временное ухудшение качества воздуха из-за повышенной концентрации взвешенных частиц и пыли. Она может привести к ухудшению самочувствия.

Об этом сообщает КГГА. Специалисты объясняют, что причиной загрязнения является накопление взвешенных веществ, поскольку маловетренная погода и высокое атмосферное давление не способствуют их рассеиванию.

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Рекомендации:

  • Закрыть окна.
  • Ограничить пребывание на улице.
  • Пить больше воды.
  • Если есть воздухоочиститель – включить его на максимальную мощность.

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