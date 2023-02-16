В Китае археологи обнаружили 2400-летний туалет со смывом (фото)

В развалинах города Юэян в северо-западной провинции Шэньси на северо-западе Китая был обнаружен гончарный туалет древних китайцев. Находка использовалась при династии Цинь (221 до н.э.-206 гг. до н.э.).

Древняя реликвия состоит из двух частей: внутреннего туалета на платформе и системы труб под ней, направляющей канализацию наружу. Об этом сообщает Global Times.

Указывается, что верхняя конструкция устройства не была найдена. Фань Миньян, эксперт по дизайну, специализирующийся на древних сельскохозяйственных орудиях, сказал, что туалет династии Цинь выглядит "обманчиво продвинутым", поскольку он, кажется, имел похожую на современные туалеты систему слива воды.

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Это единственный "туалет", обнаруженный в древнем китайском дворце во время археологических раскопок. Археолог Сюэ Фэн сказал, что открытие отражает образ жизни и социальный ландшафт древней столицы Цинь.

Руины города Юэян, расположенные в районе Яньлян города Юэян, были столицей государства Цинь более 30 лет, прежде чем столица была перенесена в Сяньян, также в провинции Шэньси, во времена династии Цинь.

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