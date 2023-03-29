В Китае обнаружили 2000-летний бамбук и деревянные листы, которые расскажут о системе правления (фото)

В Китае во время археологических исследований было обнаружено более 10 000 древних бамбуковых и деревянных пластинок, известных как цзяньду. Находку сделали на более чем 2000-летнем месте Хебосуо в Куньмин, провинция Юньнань.

До изобретения бумаги и ее широкого использования бамбуковые или деревянные листы связывали вместе, чтобы образовывать книги, на которых можно было писать и сворачивать их, как свиток. Об этом сообщает Global Times.

Из них около 2000 датируются династией Хань (202 г. до н. э. – 220 г. н. э.), 1300 с письменными знаками, 837 с отпечатками печатей. Бамбуковые листья часто являются литературой и книгами о медицине и сельском хозяйстве, но в этой находке преобладает письменность административного характера.

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Особого внимания заслуживают отпечатки печатей, поскольку есть официальные печати из 20 из 24 округов, находившихся под властью древнего королевства Дянь, неханьской культуры сельскохозяйственных поселений и исключительно опытных металлургов, сосредоточенных в современной Юньнане. Королевство было аннексировано императором У из Хань в 109 году до нашей эры.

Такие названия, как "Дянь Чэн", указывают на особые политические роли, созданные ханьским правительством в юго-западном районе, сказал Цзян Чжилун, ведущий археолог проекта Хебосуо.

"Такие открытия являются доказательством того, что Китай был единственной страной, состоящей из многоэтнических культур", – отметил Цзян.

Напомним, ранее археологи раскопали гробницу майя вблизи Паленке в Чиапасе. Погребение, построенное из каменных плит в стиле, ранее не обнаруженное в Паленке.

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