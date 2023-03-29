В Крыму близ Симферополя на территории аэропорта произошел 'хлопок' (видео)

Во временно оккупированном Крыму в среду, 29 марта, раздался взрыв. По предварительным данным, "хлопок" посетил район аэродрома в Гвардейском, близ Симферополя.

Очевидцы указывают, что в районе аэродрома виден густой дым. Местные жители опубликовали фото и видео с места событий в Telegram каналах.

"Гарнизон, Гвардейское, что-то только взорвалось, аж потолок трясется! Что это?" – указали крымчане.

На видео можно увидеть густой дым в районе аэродрома, а также слышны взрывы.

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В свою очередь оккупационные власти и пропагандисты заявляют, что в Крыму сработала система ПВО. Будто бы был сбит беспилотник.

В доказательство этому так называемый глава Крыма Сергей Аксенов опубликовал фото поля. По предварительным данным, погибших или пострадавших нет, относительно повреждений военных объектов информации нет.

По словам главы оккупационной администрации Гвардейского сельского поселения Игоря Чичкина, в районе могла сработать система противовоздушной обороны.

"Мне кажется, что сработало ПВО. Никакого дыма не видно", – сказал он.

Добавим, в поселке Гвардейское находится крупная российская военная авиабаза. На ней размещены бомбардировщики Су-24М и участвующие в войне с Украиной штурмовики Су-25.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал жителей временно оккупированного Крыма начать подготовку к деоккупации. В частности, он советует обустроить укрытие и запастись достаточным количеством воды.

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