В Крыму произошел масштабный пожар на газопроводе вблизи Алушты (фото, видео)

В оккупированном Крыму в ночь на 7 июля произошел взрыв на газопроводе между селами Малый Маяк и Виноградное Алуштинского района. Местные сообщали, что от взрыва в домах дрожали окна, пламя пожара было видно со всех уголков Крыма.

Согласно данным оккупационных властей Крыма, в результате взрыва на газовой магистрали Алушта и более десяти населенных пунктов в Крыму остались без газа.

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В Telegram-канале "глава городской администрации Алушты" Галина Огнева написала: "В связи с повреждением в районе села Виноградное магистрального газопровода при невыясненных обстоятельствах приостановлено газоснабжение потребителей".

По ее словам, речь идет о таких поселках: Малый Маяк, Утес, Чайка, Бондаренково, Лазурное, Виноградное, Кипарисное, Пушкино, Лучистое, Лаванда, Семидворье, Изобильное, Верхняя Кутузовка, Нижняя Кутузовка.

Незадолго до этого Огнева сообщила, что пожар в Алуште произошел на магистральном газопроводе, а не той сети, которая отводится к домам. По ее словам, "пожар не представляет угрозы домам".

Так называемое МЧС в Республике Крым сообщило, что под Алуштой в районе села Виноградное "загорелся газораспределительный узел".

Напомним, 3 июля морские дроны атаковали Новороссийскую военно-морскую базу части Черноморского флота рф.

А 2 июля в российском Курске была атакована центральная авиатехническая база российской армии.

7 июля в Воронежской области россии произошли мощные взрывы на складах с боеприпасами.

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