В Курскую область рф вошли танки, артиллерия ВСУ и не только – СМИ
После ночной ракетной атаки и атаки БПЛА в Курской области россии произошел прорыв границы с территории Сумской области Украины. Власти региона заявили о "попытке" прорвать границу, однако Z-паблики россиян пишут, что "ВСУ на танках вошли в населенные пункты области".
Губернатор Курской области Алексей Смирнов написал в Telegram-канале, что из Суджанского и Кореновского районов поступает информация о "пробах прорыва ВСУ на территорию Курской области".
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"Бойцы Пограничной службы ФСБ России и Вооруженных Сил России не допустили прорыв границы", — добавил он.
Так называемые "военные корреспонденты" оккупантов пишут, что в Курскую область вошли танки:
"Курская область. Идут бои на нескольких участках государственной границы. Противник на одном из узких участков фронта малой группой перешел границу на несколько сотен метров, остановлен, уничтожается. Обстановка контролируемая".
Также отмечается, что на границе Курской области работает артиллерия. "ВСУ пытаются атаковать по нескольким направлениям: Николаево-Дарьино - Дарьино, АПП "Суджа" - Гоголевка… В прорыв на Судже лезут: 22-я отдельная механизированная бригада, военнослужащие Территориальная оборона, РДК и подразделения АнтиБПЛА. Лезут из всех щелей, отбиваем их, но это только начало", – пишут оккупанты.
Прокремлевский Telegram-канал сообщил, что подразделения Сил обороны Украины совершили прорыв сразу на нескольких участках госграницы в Курской области - "с техникой, дронами и предварительной артподготовкой".
Отмечается, что войска россии начали срочный переброс войск для сдерживания давления.
"Для отражения атаки в Курской области пришлось привлекать резервы. При этом в Минобороны не спешат с прогнозами, ведь противник накопил в Сумской области значительное количество техники и опрокинул туда несколько боевых бригад. Власть не спешит с эвакуацией, хотя жителям Суджи и Глушково наши источники не под запись рекомендуют хотя бы на время выехать к друзьям или родственникам. Без паники, но с пониманием ситуации", — пишет "Кремлевская табакерка".
Напомним, в воскресенье, 4 августа, в населенном пункте Мирное Кальмиусского района Мариуполя загорелась военная база кафиров.
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