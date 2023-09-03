В Луганской области 'ахиллесовцы' уничтожили российский 'Солнцепек' за 3 млн долларов (видео)

Бойцы ВСУ В Луганской области уничтожили тяжелую огнеметную установку ТОС-1А "Солнцепек", которая стоит 3 млн долларов. В операции участвовала рота ударных беспилотных авиа-комплексов "Ахиллес".

Об этом сообщает командир роты беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" Юрий Федоренко в своем Telegram-канале. По его словам, установку ТОС-1А "Солнцепек" уничтожили с помощью FPV-дрона.

"Рота ударных беспилотных авиационных комплексов (РУБпАК) "АХИЛЛЕС" 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко уничтожила тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек" стоимостью 3 млн долл. с помощью FPV-дрона. Вместе с установкой уничтожено ее вооружение ракеты и экипаж – 3 человека", – сообщил он.

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"На россии говорят, что ТОС "аналогов нет". Что ж, благодаря вашим щедрым донатам на FPV-дроны их в целом не будет", — сказал Федоренко, обращаясь к своим подписчикам.

ТОС-1А "Солнцепек" – это тяжелая система залпового огня 220-мм калибра, смонтированная на шасси танка Т-72. Установка использует термобарические неуправляемые реактивные снаряды с длиной 3700 мм и весом 217 кг. Эти реактивные снаряды состоят из головной части термобарического или зажигательного действия, взрывателя и твердотопливного реактивного двигателя.

Термобарические боеприпасы наносят масштабные разрушения, однако они малоэффективны на открытом пространстве. Такое оружие неизбирательного действия в застройке подвергает гражданское население опасности, что запрещено международным правом.

Напомним, ночью 30 августа и утром Россию массированно атаковали дроны. Под ударом оказались Псков, Тула, Брянск, Орловская область, Москва и регион, Рязань и Калужская область. В результате атаки были уничтожены два крупных транспортных самолета Ил-76 от 334-го авиаполка.

Позже в сети показали новые спутниковые снимки Псковского военного аэродрома "Кресты" после атаки беспилотников.

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