В Луганской области ВСУ уничтожили БМП оккупантов беспилотником (эффектное видео)

Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов на разных участках фронта. В частности, бои ведутся на Сватовском направлении.

Ударная рота БПЛА "Ахиллес" 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко ликвидировала БМП захватчиков. Видео было обнародовано в Луганской ОВА.

"На Сватовщине наш беспилотник уничтожил российскую БМП. Настоящий ад для россиян устроила ударная рота БПЛА "Ахиллес" 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что украинские военные обнаружили вражескую БМП, начиненную пушками и противотанковыми ракетами.

"Дальше они искусно сработали беспилотным бомбером Армии дронов", – добавили в ОВА.

Точное время и место уничтожения вражеской БМП не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, ранее бойцы 23-й ОБР ОГП "Хортица" уничтожили наблюдательный пункт россиян на территории Запорожской области.

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