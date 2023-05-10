В мае Землю накроют мощные магнитные бури: названы даты

Уже 11 мая жители Земли могут ощутить ухудшение самочувствия из-за геомагнитной активности. В четверг солнечная активность останется достаточно мощной и даже опасной для метеозависимых людей.

По данным Space Weather Prediction Center, на следующий день, 12 мая, ожидается магнитная буря мощностью G1 (низкая). А уже с 12 по 16 мая жители Земли могут рассчитывать на понижение геомагнитных колебаний.

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17 и 18 мая ожидается новая мощная вспышка, которая снизит свои силы до 27 мая включительно.

С 28 по 31 мая магнитные бури вновь вступят в силу.

Что такое магнитные бури:

Они возникают из-за вспышек на Солнце, из-за которых страдает магнитное поле Земли. Солнце испускает большое количество заряженных частиц, которые затем взаимодействуют с магнитным полем Земли, что может приводить к различным последствиям.

Магнитные бури могут быть небезопасны для электрических сетей, спутников, навигационных систем, а также могут влиять на здоровье людей и животных. Наибольшие риски связаны с высокочастотным излучением, которое может вызвать радиационную болезнь и сбой электронной техники, включая компьютеры, телефоны, телевизоры и другие устройства.

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Особенно опасны магнитные бури для астронавтов, находящихся в космическом пространстве, поскольку они испытывают влияние заряженных частиц непосредственно на своем организме. Также могут возникнуть проблемы с коммуникациями и навигацией в воздушном транспорте и море.

Существует мнение, что магнитные бури могут влиять на самочувствие метеозависимых людей. Это связано с тем, что магнитные бури могут вызвать изменения в геомагнитном поле Земли, которые в свою очередь могут влиять на физиологические процессы в организме человека.

В частности, некоторые люди могут испытывать головную боль, сонливость, нервозность, возбуждение или другие симптомы перед началом магнитной бури.

Некоторые ученые утверждают, что негативное влияние магнитных бурь на здоровье человека незначительно и не имеет существенного значения для большинства людей. Другие ученые считают, что такое влияние может быть определяющим для некоторых лиц, особенно для тех, кто страдает хроническими заболеваниями, такими как мигрени, артрит, депрессия и т.д.

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Во время мощной солнечной активности не желательно садиться за руль, подвергать организм серьезным физическим нагрузкам, употреблять вредную пищу и пить алкоголь. По возможности, следует отказаться от работы, требующей сосредоточенности и внимания. А еще стоит следить за своим эмоциональным состоянием, стараться не нервничать и не стряхивать.

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