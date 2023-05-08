Четырехдневная магнитная буря накроет Землю в конце мая: подробности
В конце мая ожидается четырехдневная магнитная буря. Ее мощность будет составлять 4 балла из 10.
По данным Meteoagent, она продлится с 23 по 26 мая. В это время люди жалуются на ухудшение самочувствия, головные боли и мигрени, повышение/снижение давления, боли и мышцы и суставы и т.д.
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В общем, май будет спокойным, поскольку в основном магнитные бури ожидаются слабые. Их мощность будет составлять только 2 балла.
Однако ожидаются и более интенсивные метеоудары, и вот когда:
- 8-22 мая – магнитная буря мощностью в 2 балла (низкая);
- 23-26 мая – магнитная буря мощностью в 4 балла (средняя);
- 27 мая – метеоудар низкой мощности (2 балла);
- 28 мая – метеоудар мощностью 4 балла;
- 29-30 мая – слабая магнитная буря в 2 балла.
Однако эти прогнозы могут еще изменяться в зависимости от вспышек на Солнце.
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Как улучшить здоровье во время магнитных бурь
Чтобы легко пережить опасные дни, следует поддерживать себя в хорошем состоянии и следовать нескольким советам:
- полноценно питайтесь, употребляйте больше свежих овощей/фруктов, следите за водным балансом в организме;
- больше гуляйте на свежем воздухе;
- остерегайтесь сильных эмоциональных всплесков и физической усталости;
- лучше не употребляйте от алкогольных напитков, курения, энергетиков;
- избегайте от употребления кофе, крепкого чая.
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Напомним, что некоторые продукты могут помочь остановить старение и дольше оставаться молодыми. Благодаря полезным микроэлементам и витаминам они будут иметь прекрасное влияние на здоровье человека.
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