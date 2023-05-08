Чотириденна магнітна буря накриє Землю наприкінці травня: подробиці

Наприкінці травня очікується чотириденна магнітна буря. Її потужність становитиме 4 бали з 10.

За даними Meteoagent, вона триватиме від 23 по 26 травня. У цей час люди скаржаться на погіршення самопочуття, головні болі та мігрені, підвищення/зниження тиску, біль і м'язах та суглобах тощо.

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Загалом травень буде спокійним, оскільки здебільшого магнітні бурі очікуються слабкі. Їхня потужність становитиме тільки 2 бали.

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Проте очікуються і більш інтенсивні метеоудари, і ось коли:

8-22 травня – магнітна буря потужністю в 2 бали (низька);

23-26 травня – магнітна буря потужністю в 4 бали (середня);

27 травня – метеоудар низької потужності (2 бали);

28 травня – метеоудар потужністю 4 бали;

29-30 травня – слабка магнітна буря в 2 бали.

Проте ці прогнози можуть ще змінюватися в залежності від спалахів на Сонці.

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Як покращити здоров'я під час магнітних бур

Щоб легко пережити небезпечні дні, варто підтримувати себе у хорошому стані та дотримуватися кількох порад:

повноцінно харчуйтеся, вживайте більше свіжих овочів/фруктів, стежте за водним балансом в організмі;

більше гуляйте на свіжому повітрі;

остерігайтеся сильних емоційних сплесків та фізичної втоми;

краще не вживайте від алкогольних напоїв, куріння, енергетиків;

уникайте від вживання кави, міцного чаю.

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Нагадаємо, що деякі продукти можуть допомогти зупинити старіння та довше залишатися молодими. Завдяки корисним мікроелементами та вітамінам вони матимуть чудовий вплин на здоров'я людини.

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