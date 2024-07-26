В Минобороны объяснили, снизят ли мобилизационный возраст в Украине
Министерство обороны Украины заявило, что нет необходимости в дальнейшем снижении мобилизационного возраста. В настоящее время в Украине предельный возраст для призывников составляет 25 лет.
По словам спикера Дмитрия Лазуткина, действующий закон о мобилизации, снизивший возраст с 27 до 25 лет, удовлетворяет текущие потребности армии. Об этом он сказал в интервью НВ.
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Прошло более двух месяцев с тех пор, как этот закон вступил в силу. Однако вопрос о дальнейших изменениях мобилизационного возраста все еще волнует общественность. Лазуткин отметил, что количество обновленных военно-учетных данных значительно превышает нынешние нужды войска.
В то же время, он подчеркнул, что ситуация на фронте может измениться, и решения могут пересматриваться в зависимости от обстоятельств. В настоящее время острой потребности в снижении мобилизационного возраста нет.
Напомним, ранее юрист объяснил, могут ли мобилизовать работника из-за опоздания в бронировании.
Также депутат назвал число военнообязанных, не обновивших свои данные.
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