В Минсоце назвали причину, почему могут отказать в назначении субсидии

В Украине отдельные категории граждан имеют право на получение льгот по оплате коммунальных услуг. Одним из условий назначения субсидий для льготной категории граждан является отсутствие просроченной задолженности по оплате ЖКУ.

Как сообщили в Минсоцполитики, для всех домохозяйств, получающих субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг, срок ее назначения истекает в апреле текущего года.

В мае жилищная субсидия будет назначаться на следующий период (до апреля 2024 года). "Одним из условий ее назначения является отсутствие задолженности за амбарное", — добавили в ведомстве.

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Так, согласно законодательству, жилищная субсидия не назначается при наличии просроченной более трех месяцев задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, когда срок исковой давности не истек и общая сумма которой превышает 40 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (680 гривен).

"Такое требование обеспечивает контроль платежной дисциплины и целевое использование средств получателями жилищной субсидии", – говорят в Минсоцполитики.

Отмечается, что с целью обеспечения государственной поддержкой лиц, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, жилищная субсидия назначается в случаях наличия задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг при условии документального подтверждения оплаты задолженности или заключения с поставщиком услуги договора о ее реструктуризации или обжалования задолженности в судебном порядке (определения об открытии производства по делу).

Для получения субсидий льготникам нужно рассчитаться с поставщиками жилищно-коммунальных услуг. Это нужно сделать до мая.

"Для тех граждан, которые еще не получают жилищную субсидию, но нуждаются в государственной поддержке, напоминаем, что начиная с 1 декабря 2022 года назначение жилищных субсидий (прием граждан, назначение, начисление и выплата) осуществляется органами Пенсионного фонда Украины (ПФУ) Это позволяет каждому обратиться за назначением субсидии в любом уголке страны, без привязки к месту регистрации", – говорят в министерстве.

Напомним, ранее мы писали, что в 2023 году изменились правила выплаты льгот по оплате коммунальных услуг.

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