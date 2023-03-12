У Мінсоці назвали причину, чому можуть відмовити у призначенні субсидії

В Україні окремі категорії громадян мають право на отримання пільг для оплати комунальних послуг. Однією з умов призначення субсидій для пільгової категорії громадян є відсутність простроченої заборгованості з оплати ЖКП.

Як повідомили у Мінсоцполітики, для усіх домогосподарств, які наразі отримують субсидію на оплату житлово-комунальних послуг, термін її призначення закінчується у квітні поточного року.

У травні житлова субсидія буде призначатися на наступний період (до квітня 2024 року). "Однією з умов для її призначення є відсутність заборгованості за комірне", – додали у відомстві.

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Так, відповідно до законодавства, житлова субсидія не призначається за наявності простроченої понад три місяці заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, строк позовної давності якої не минув і загальна сума якої перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 гривень).

"Така вимога забезпечує контроль платіжної дисципліни та цільове використання коштів отримувачами житлової субсидії", – кажуть у Мінсоцполітики.

Зазначається, що з метою забезпечення державною підтримкою осіб, які перебувають в складних життєвих обставинах, житлова субсидія призначається у випадках наявності заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг за умови документального підтвердження сплати заборгованості або укладення з надавачем послуги договору про її реструктуризацію, або оскарження заборгованості в судовому порядку (ухвали про відкриття провадження у справі).

Тож для отримання субсидій пільговикам потрібно розрахуватися з постачальниками житлово-комунальних послуг. Це треба зробити до травня.

"Для тих громадян, які ще не отримують житлову субсидію, але потребують державної підтримки, нагадуємо про те, що починаючи з 1 грудня 2022 року, призначення житлових субсидій (прийом громадян, призначення, нарахування і виплата) здійснюється органами Пенсійного фонду України (ПФУ) за екстериторіальним принципом. Це дозволяє кожному звернутися за призначенням субсидії в будь-якому куточку країни, без прив’язки до місця реєстрації", – кажуть у міністерстві.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у 2023 році змінились правила виплати пільг на оплату комунальних послуг.

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