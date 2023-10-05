В Минздраве объяснили, как будут работать больницы в случае блекаута

В Министерстве здравоохранения прокомментировали, как будут работать медицинские учреждения в случае блэкаутов. По данным ведомства, все украинские больницы снабжены генераторами.

Они должны обеспечить работу заведений в случае блэкаутов. Об этом сообщили на портале Кабмина.

По словам первого заместителя главы Минздрава Сергей Дуброва, каждая больница, которая оказывает специализированную медицинскую помощь и законтрактована с Нацслужбой здоровья, обеспечена, по меньшей мере, одним генератором.

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"Опираясь на прошлогодний опыт, мы уже подготовили план действий и согласовали его с другими органами власти. Поэтому сегодня каждое медучреждение, которое оказывает стационарную и экстренную медицинскую помощь, имеет резервные источники питания. В случае проблем с электроснабжением или блекаутом в большинстве медучреждений генераторы срабатывают автоматически – в течение нескольких секунд", – объяснил он.

Представитель Минздрава добавил, что с начала полномасштабной войны 32 украинских медучреждения также были оборудованы солнечными панелями с инверторами и аккумуляторами, которые могут накапливать энергию.

Раньше мы писали, как сократить затраты на электроэнергию и при этом не пожертвовать комфортом.

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