У МОЗ пояснили, як працюватимуть лікарні у випадку блекауту

У Міністерстві охорони здоров'я прокоментували, як працюватимуть медичні заклади у випадку блекаутів. За даними відомстві, всі українські лікарні забезпечені генераторами.

Вони мають забезпечити роботу закладів у випадку блекаутів. Про це повідомили на порталі Кабміну.

За словами першого заступника глави МОЗ Сергій Дуброва, кожна лікарня, яка надає спеціалізовану медичну допомогу та законтрактована із Нацслужбою здоров’я, забезпечена щонайменше одним генератором.

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"Спираючись на минулорічний досвід, ми вже підготували план дій та узгодили його з іншими органами влади. Тому сьогодні кожен медзаклад, який надає стаціонарну та екстрену медичну допомогу, має резервні джерела живлення. У разі проблем з електропостачанням або блекаутів в більшості медзакладів генератори спрацьовують автоматично – протягом кількох секунд", – пояснив він.

Представник МОЗ додав, що від початку повномасштабної війни 32 українські медзаклади також були обладнані сонячними панелями з інверторами та акумуляторами, які можуть накопичувати енергію.

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