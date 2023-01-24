В мусорнике в Германии нашли средневековый кулон, в котором могут быть кости святого (фото)

В 2008 году в глубинах старой свалки в Майнце (Германия) нашли редкий кулон. Лишь недавно ученые выяснили, что он может содержать часть останков святого, жившего в средневековой Германии.

Кулон, украшенный эмалевыми портретами Иисуса, Марии и святых, удалось очистить от коррозии после почти 500 часов реставрационных работ. Как сообщает издание Livescience, новое исследование показало, что средневековая подвеска содержит внутри фрагменты костей, вероятно, от тела святого.

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Ученые собираются исследовать, какой именно это был святой.

Издание пишет: "Чтобы заглянуть внутрь, команда ученых использовала нейтронную томографию, которая создает трехмерные изображения, когда субатомные нейтроны поглощаются материалами - в этом случае футляром кулона и всем, что в нем содержится. И хотя эта техника не обнаружила подлинности, дальнейшее изображение могло показать такую полоску и, возможно, написанные на ней буквы.

Затем с помощью нейтронной томографии было обнаружено, что в нем было пять маленьких тканевых мешочков с фрагментами костей.

Один из исследователей – реставратор Центра археологии имени Лейбница (LEIZA) в немецком городе Майнц Матиас Хайнцель сообщил, что эту находку проверят дополнительно с помощью нейтронной томографии, чтобы исследовать полоску из пергамента или бумаги с буквами, находящейся внутри кулона. Тогда же удастся узнать, кости какого именно святого находятся в подвеске.

Ученые говорят, что этот кулон был филактерией – разновидностью амулета, в котором хранились мощи святых и должен был защищать тех, кто его носил. Характерный художественный стиль кулона показал, что его могли создать в 12 веке. Также исследователи считают, что его выбросили уже тогда, когда он "износился". Его стиль также указывает на то, что он, вероятно, был изготовлен в мастерской близ города Ганновер, (285 километров к северу от Майнца, где, как известно, изготовляли подобные предметы.

Напомним, что учёные рассказали о тайнах двух саркофагов, найденных под собором Нотр-Дамом. Стало известно, кто именно там был похоронен.

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