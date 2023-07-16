В октябре размер субсидии для некоторых украинцев может измениться из-за повышения пенсий

Завышенные пенсии при расчете субсидий на оплату коммунальных услуг будут учитываться с октября месяца.

Эту новость объявила во время телемарафона директор департамента пенсионного обеспечения, страховых выплат, социальных услуг, жилищных субсидий и льгот Пенсионного фонда Украины Елена Охрименко.

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По ее словам, размеры субсидий будут пересмотрены с октября и будут учитывать повышенную сумму для миллионов украинцев, получивших прибавку к пенсии весной 2023 года. Охрименко подчеркнула, что это не приведет к лишению субсидий.

"Субсидии не будут отменяться, поскольку расчет учитывает доход за предыдущий период. Повышенные пенсии будут учитываться с октября, когда будет производиться расчет льгот и субсидий на отопительный период", – пояснила Охрименко.

Она также отметила, что перерасчет субсидий уже состоялся с 1 июня, когда в Украине увеличили тарифы на электроэнергию.

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

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