У жовтні розмір субсидії для деяких українців може змінитись через підвищення пенсій

Підвищені пенсії при розрахунку субсидій на оплату комунальних послуг будуть враховуватися з жовтня місяця.

Цю новину оголосила під час телемарафону директорка департаменту пенсійного забезпечення, страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг Пенсійного фонду України, Оленою Охріменко.

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За її словами, розміри субсидій будуть переглянуті з жовтня і враховуватимуть підвищену суму для мільйонів українців, які отримали надбавку до пенсії навесні 2023 року. Охріменко підкреслила, що це не призведе до позбавлення субсидій.

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"Субсидії не будуть скасовуватися, оскільки розрахунок враховує дохід за попередній період. Підвищені пенсії будуть враховуватися з жовтня, коли проводитиметься розрахунок пільг та субсидій на опалювальний період", – пояснила Охріменко.

Вона також зазначила, що перерахунок субсидій вже відбувся з 1 червня, коли в Україні збільшили тарифи на електроенергію.

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

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