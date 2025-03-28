В Париже состоялись переговоры Зеленского, Стармера и Макрона 27 марта: работали над планом отправки тысяч военных в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский провел первую встречу с лидерами Великобритании и Франции – Киром Стармером и Эмманюэлем Макроном – перед началом заседания "коалиции решительных". 27 марта в Елисейском дворце Макрон, Зеленский и Стармер провели короткие переговоры перед более широкой встречей, которая должна состояться позже.

Стармер и Макрон возглавляют сегодняшнее заседание "коалиции решительных". Известно, что эта коалиция, созданная по инициативе Франции и Великобритании, уже несколько недель работает над планом отправки тысяч военных в Украину для обеспечения будущего прекращения огня. Об этом сообщает Sky News.

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Однако, как отмечают источники Reuters в европейских дипломатических кругах, в Европе возникают сомнения в реалистичности этого плана из-за логистических трудностей, нехватки войск, сопротивления России и отсутствия гарантий безопасности со стороны США.

Накануне, 26 марта, Макрон пояснил, что идея западного военного контингента в Украине, продвигаемая Парижом и Лондоном, не предусматривает его размещение непосредственно на линии столкновения.

Напомним, Трамп признал, что конфликт в Овальном кабинете был частью стратегии давления на Украину.

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