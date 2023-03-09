В ПФУ анонсировали еще одно повышение выплат в марте

В марте в Украине была проведена масштабная индексация пенсий. Пенсионные выплаты повысились на 19,8%.

Однако граждан в этом месяце также ожидает повышение страховых выплат. Это средства, уплачиваемые застрахованным лицам в случае наступления страхового случая, сообщает "На пенсии".

Отмечается, что перечень обстоятельств и профессиональных заболеваний, за которыми следует страховой случай, определенный Кабинетом Министров Украины (постановление от 17.04.2019 №337 "Об утверждении Порядка расследования и учета несчастных случаев, профессиональных заболеваний и аварий на производстве").

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Перерасчет произведут согласно действующему законодательству. Массовое перечисление ежемесячных страховых выплат осуществляется без обращения человека ежегодно с 1 марта на коэффициент, учитывающий показатели роста потребительских цен и средней заработной платы (дохода) в Украине.

В 2023 году коэффициент увеличения ежемесячных страховых выплат составляет 1,197 (в пределах максимального размера). В результате перечисления выплаты размер увеличения не может превышать 1500 гривен.

Напомним, ранее стало известно, что некоторые украинцы могут выйти на пенсию досрочно. Таких категорий несколько.

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