В ПФУ анонсировали еще одно повышение выплат в марте
В марте в Украине была проведена масштабная индексация пенсий. Пенсионные выплаты повысились на 19,8%.
Однако граждан в этом месяце также ожидает повышение страховых выплат. Это средства, уплачиваемые застрахованным лицам в случае наступления страхового случая, сообщает "На пенсии".
Отмечается, что перечень обстоятельств и профессиональных заболеваний, за которыми следует страховой случай, определенный Кабинетом Министров Украины (постановление от 17.04.2019 №337 "Об утверждении Порядка расследования и учета несчастных случаев, профессиональных заболеваний и аварий на производстве").
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Перерасчет произведут согласно действующему законодательству. Массовое перечисление ежемесячных страховых выплат осуществляется без обращения человека ежегодно с 1 марта на коэффициент, учитывающий показатели роста потребительских цен и средней заработной платы (дохода) в Украине.
В 2023 году коэффициент увеличения ежемесячных страховых выплат составляет 1,197 (в пределах максимального размера). В результате перечисления выплаты размер увеличения не может превышать 1500 гривен.
Напомним, ранее стало известно, что некоторые украинцы могут выйти на пенсию досрочно. Таких категорий несколько.
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