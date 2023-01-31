В ПФУ объяснили, какую льготу могут получить вдовы военных

Пенсионный фонд Украины сообщил, что вдовы украинских военнослужащих могут получить ряд льгот. В частности, речь идет о скидке на оплату коммунальных услуг.

Согласно закону "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" вдовам гарантируются определенные льготы. Об этом сообщили на странице ПФУ в Facebook.

Отмечается, что вдовы могут получить скидку в размере 50% на оплату коммунальных услуг. В то же время, средний доход не будет влиять на наличие этой скидки.

Уточняется, что льготу можно использовать для оплаты счетов за:

управление многоквартирным домом;

снабжение газа;

электроэнергию;

горячую воду;

холодную воду;

отопление;

обращение с бытовыми отходами.

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Также скидку можно использовать для оплаты абонентского обслуживания для потребителей по индивидуальным договорам о предоставлении коммунальных услуг или по индивидуальным договорам с обслуживанием внутридомовых систем о предоставлении коммунальных услуг.

"При расчетах платы за отопление и пользование жильем площадь, на которую предоставляется скидка, составляет 21 кв. м на каждое лицо, постоянно проживающее в жилом помещении (доме) и имеющее право на скидку платы, и дополнительно 10,5 кв. семью", – говорится в сообщении.

В то же время если вдова признана нетрудоспособной и вся семья состоит исключительно из нетрудоспособных лиц, скидка на оплату услуг за отопление жилья предоставляется на двойной размер расчета.

Напомним, что еще одна категория граждан может претендовать на льготы по оплате коммуналки. В частности, речь идет о тех, кто имеет сверхурочную площадь жилья.

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