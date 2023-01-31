У ПФУ пояснили, яку пільги можуть отримати вдови військових

Пенсійний фонд України повідомив, що вдови українських військовослужбовців можуть отримати низку пільг. Зокрема, йдеться про знижку на оплату комунальних послуг.

Згідно з законом "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" вдовам гарантуються певні пільги. Про це повідомили у на сторінці ПФУ у Facebook.

Зазначається, що вдови можуть отримати знижку розміром 50% на оплату комунальних послуг. Водночас середній дохід не впливатиме на наявність цієї знижки.

Уточнюється, що пільгу можна використати для оплати рахунків за:

управління багатоквартирним будинком;

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постачання газу;

електроенергію;

гарячу воду;

холодну воду;

опалення;

поводження з побутовими відходами.

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Також знижку можна використати для оплати абонентського обслуговування для споживачів за індивідуальними договорами про надання комунальних послуг або за індивідуальними договорами з обслуговуванням внутрішньо-будинкових систем про надання комунальних послуг.

"При розрахунках плати за опалення та користування житлом площа, на яку надається знижка, становить 21 кв. м на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. м на сім'ю", – йдеться у повідомленні.

Водночас, якщо вдова визнана непрацездатною і вся сім'я складається виключно з непрацездатних осіб, знижка на оплату послуг за опалення житла надається на подвійний розмір розрахунку.

Нагадаємо, що ще одна категорія громадян може претендувати на пільги на оплату комуналки. Зокрема йдеться про тих, хто має понаднормову площу житла.

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