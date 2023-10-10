В ПФУ сказали, кто из пенсионеров рискует остаться без выплат

Некоторые украинские могут остаться без пенсии. Пенсионный фонд Украины предупредил о возможном прекращении выплат пенсий в случае нарушения законодательства.

Издание "На пенсии" со ссылкой на информацию Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области сообщает, что выплата пенсии может быть прекращена в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 49 Закона Украины от 09.07.2003 №1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании":

назначение пенсии на основании документов, содержащих недостоверные сведения;

в случае неполучения назначенной пенсии в течение 6 месяцев;

в других случаях, предусмотренных законом.

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Чтобы возобновить пенсионные выплаты, пенсионеру необходимо обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда на территории Украины с предъявлением документов, удостоверяющих личность и соответствующего заявления.

В отношении граждан, проживающих за границей, в период действия военного положения в Украине и в течение трех последующих месяцев после месяца, в котором он будет прекращен или отменен, предусмотрена возможность посылать заявление о возобновлении пенсии и необходимых для этого документов по почте.

Для возобновления пенсии к заявлению нужно обязательно добавить:

копию документов о получении временной защиты или статуса беженца,

о регистрации места временного проживания/нахождения за границей (с переводом);

оригинал документа об удостоверении факта, что физическое лицо живо (с переводом);

копию паспорта гражданина Украины.

Пенсионный фонд Украины рекомендует пенсионерам внимательно проверять свои документы на наличие ошибок и несоответствий, а также своевременно получать назначенную пенсию.

Эта информация важна для всех пенсионеров, поскольку может повлиять на их материальное положение. Пенсионерам следует знать о возможных причинах прекращения выплат пенсий и о том, как их восстановить.

Напомним, эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.

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