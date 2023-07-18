В ПФУ сообщили, на сколько выросла средняя пенсия за три месяца

По данным Пенсионного фонда Украины, на 1 июля 2023 года средний размер пенсии в стране составил 5311,44 грн. Это на 73,19 грн. больше, чем в апреле того же года, когда средняя пенсия составляла 5238,25 грн.

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Более половины пенсионеров все еще получают пенсии менее 4 000 грн, но с начала года доля лиц, получающих более 10 000 грн, выросла на 3,1%.

Распределение размера пенсий выглядит следующим образом:

До 2000 грн получает 63674 пенсионеров (0,6% от общего количества);

От 2001 до 3000 грн - 3107388 пенсионеров (29,5%);

От 3001 до 4000 грн - 2243433 пенсионеров (21,3%);

От 4 001 до 5 000 грн – 1 585 453 пенсионера (15,0%);

От 5001 до 10000 грн - 2452277 пенсионеров (23,2%);

Более 10 000 грн – 1 100 111 пенсионеров (10,4%).

Народная депутат Украины Нина Южанина отметила, что после последних индексаций пенсионные выплаты почти не изменились. Сейчас более 50% украинцев получают пенсии до 4 тысяч гривен, но возросла доля лиц, получающих более 10 тысяч гривен – от 7,3% в начале года до 10,4%.

Общее количество пенсионеров в Украине составляет 10 млн 552 тыс. 336 человек, что является уменьшением на 144 834 человека с апреля этого года.

Наибольшая доля пенсионеров (73,72%) получает пенсию по возрасту, 14,33% получают пенсию по инвалидности, 6,03% – в случае потери кормильца, 5,3% – за выслугу лет, 0,58% – социальные пенсии, а 0,03% – пожизненное содержание судей.

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

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