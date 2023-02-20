В подвале церкви в Англии нашли останки умершей в позе эмбриона женщины (фото)

В Англии в подземелье почти разрушенной церкви был найден средневековый скелет, принадлежащий отшельнице Изабель Герман. Женщина скончалась в позе эмбриона.

Как сообщает Science Alert, Изабель Герман 500 лет назад уединилась в помещении церкви Все Святые вблизи Йорка. 28 лет она жила в религиозном одиночестве в замкнутой комнате.

Читайте также: В Ираке раскопали таверну, которой 5000 лет, и нашли давний рецепт пива

Отмечается, что у исследователей нет неопровержимых доказательств, что это тело принадлежит леди Герман, однако датировка останков совпадает с историческими данными.

Археолог Лорен Макинтайр из Университета Шеффилда и Оксфордского археологического университета отметил, что "новые данные исследования позволяют нам изучить возможности, которые леди Герман выбрала, чтобы посвятить себя жизни в одиночестве, чтобы оставаться автономной и контролировать свою судьбу". По его словам, такой образ жизни мог сделать ее очень важной фигурой в местной общине, и на нее "смотрели бы почти как на живого пророка".

Исследуя остатки женщины-отшельника, ученые говорят, что она могла умереть от болезни. Допускают, что она могла болеть септическим артритом или инфекцией, повлиявшей на ее суставы. Это мог быть и прогрессирующий венерический сифилис или бактериальная инфекция, передающаяся половым путем.

Исследователи предположили, что инфекция могла распространиться на мозг и нервную систему, вызывая спутанность сознания, потерю памяти, головные боли или ухудшение зрения.

Археологи пока лишь делают предположение, как затворницы подхватила "такую трагическую болезнь", возможно, она заболела венерическим заболеванием до того, как стала настоятельницей.

Ученые добавили: захоронение женщины у алтаря церкви свидетельствует о том, что она была высокопоставленной, однако то, что ее остатки лежат в позе эмбриона и без гроба, это считается необычным погребением для того времени.

Читайте также: Археологи обнаружили следы трепанации на черепе средневековой женщины из Италии (фото)

"Ее скелет был свернут калачиком в позе эмбриона, с коленями до груди и охваченными руками. Возможно, так женщина просто умерла в своей камере. Тогда трупное окоченение не давало оплакивателям положить ее прямо на спину, что было обычной практикой в средневековой Англии. Кроме того, положение плода могло являться следствием артрита женщины или тесного места захоронения, в котором ее нашли", – пишет издание.

После исследования костей ученые нашли доказательства, что у нее была какая-то инфекция. Они обнаружили повреждения в суставах ее левого и правого локтя, коленях и на щиколотках. Анализ изотопов в костях показал, что она при жизни регулярно употребляла рыбу, это может означать, что она держала религиозный пост.

Исследование опубликовано в журнале Medieval Archaeology.

Ранее мы сообщали, как в Танзании ученые случайно наткнулись на немых лягушек, которых до сих пор никто не видел.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!