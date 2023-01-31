В Польше введут новые правила для беженцев из Украины: что изменится

В Польше с 1 марта 2023 вступят в силу изменения по правилам пересечения границы. Речь идет о правилах для беженцев из Украины.

В частности, украинцам нужно будет оформить электронный документ, чтобы не лишиться социальных выплат и права на медицинское обслуживание. Об этом сообщает Посольство Украины в Польше.

Отмечается, что при выезде из Польши в Украину сроком более 30 дней украинцы могут потерять социальные выплаты. Чтобы избежать такого, при повторном въезде в страну следует обратиться на паспортном контроле к пограничнику.

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В частности, ему следует сообщить о намерении вернуться в страну в связи с использованием права временной защиты в Польше. Также необходимо будет предъявить электронный документ diia.pl.

Уточняется, что нововведение относится также к тем, кто пересекает границу по работе или в связи с другими целями, но при этом рассчитывает пользоваться статусом PESEL UKR.

При этом если украинцы въедут в Польшу без уведомления пограничников или без предъявления diia.pl, их данные не включат в реестры, на основе которых предоставляется статус PESEL UKR.

Ранее стало известно, что Польша меняет правила украинских беженцев. Речь идет о правилах пересечения границы и условиях оформления PESEL.

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