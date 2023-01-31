У Польщі запровадять нові правила для біженців з України: що зміниться

У Польщі з 1 березня 2023 року набудуть чинності зміни щодо правил перетину кордону. Йдеться про правила для біженців з України.

Зокрема, українцям потрібно буде оформити електронний документ, щоб не втратити соціальні виплати та право на медичне обслуговування. Про це повідомляє Посольство України у Польщі.

Зазначається, що при виїзді з Польщі до України на термін понад 30 днів українці можуть втратити соціальні виплати. Щоб уникнути такого, при повторному в'їзді у країну потрібно звернутися на паспортному контролі до прикордонника.

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Зокрема, йому варто повідомити про намір повернутися до країни у зв'язку з використанням права тимчасового захисту у Польщі. Також потрібно буде пред'явити електронний документ diia.pl.

Уточнюється, що нововведення стосується також тих, хто перетинає кордон по роботі чи у зв'язку з іншими цілями, але при цьому розраховує користуватися статусом PESEL UKR.

При цьому якщо українці в'їдуть до Польщі без відповідного повідомлення прикордонників або без пред'явлення diia.pl, їх дані не включать до реєстрів, на основі яких надається статус PESEL UKR.

Раніше стало відомо, що Польща змінює правила українських біженців. Йдеться про правила перетину кордону та умови оформлення PESEL.

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