В Польше вырос спрос на работников из Украины

В последние полгода в Польше растет спрос на рабочем рынке на работников из Украины. Речь идет о людях, владеющих украинским языком.

С начала 2023 г. эта тенденция усиливается. Об этом сообщает международное агентство по трудоустройству Gremi Personal.

Отмечается, что несколько лет назад запрос в Польше на работников со знанием украинского языка составил около 250 в год, то только во второй половине 2022 количество запросов составило более тысячи.

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В то же время, по данным Польского Экономического института, в течение января-сентября 2022 года в стране зарегистрировались более 10 тысяч украинских компаний. Всего в Польше насчитывается более 25 тысяч компаний, в которых хотя бы одним из акционеров является украинская компания.

По словам директора департамента рекрутации Gremi Personal Анны Джоболды, украинцы в Польше хотят работать с украинскими компаниями. Таким образом, они имеют возможность оказаться в привычной среде.

"В то же время и у украинских компаний также есть запрос работать с украинцами. В нашем агентстве есть и примеры сотрудничества с представителями военно-промышленного сектора, которые перенесли производство в Польшу в целях безопасности. Надеемся, что мы становимся свидетелями нового тренда", – отметила Джоболда.

Ранее стало известно, что Польша меняет правила украинских беженцев. Речь идет о правилах пересечения границы и условиях оформления PESEL.

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