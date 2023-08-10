В правительстве объяснили, что будет с пенсиями в 2024 году

Кабинет Министров планирует провести индексацию пенсий в связи с инфляцией в 2024 году. Впрочем, в условиях военного положения планы правительства могут изменяться.

Об этом рассказала министр социальной политики Оксаны Жолнович государственному агентству "Укрінформ". По ее словам, индексация пенсий определена законодательством, однако в условиях войны ее разрешено не проводить.

Жолнович напомнила, что, несмотря на военное положение, в 2023 году индексацию выплат для пенсионеров все равно провели.

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"В следующем году попытаемся также, но сложно сказать, что будет ждать нас в начале весны после еще одной сложной зимы. Поэтому пока планируем, а жизнь покажет", – добавила министр.

С 1 марта 2023 года в Украине повысили размеры минимальных пенсий и пенсионных выплат отдельным категориям пенсионеров. Размеры надбавок колебались от 100 до 1500 гривен.

Напомним, эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.

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