В Ростовской области горит энергоблок Новочеркасской ГЭС (видео)

На Новочеркасской ГЭС произошел большой пожар. Об этом сообщили в региональном МЧС. Данных о пострадавших пока нет. Причиной пожара в Новочеркасской ГРЭС стал взрыв, сообщает источник в силовых структурах.

"Пострадали три мужчины, все трое сейчас находятся у медиков. Огонь охватил уже 400 квадратных метров", – рассказал собеседник редакции.

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"По предварительной информации, горит кровля на 6-м энергоблоке", – говорится в сообщении.

Информация о вспышке по адресу: Багаевское шоссе, 10 поступила на пульт дежурного в 13:41. Светящаяся кровля шестого энергоблока. Хотя на некоторых видео очевидцы говорят о якобы взрыве пятого энергоблока. На месте работают 46 человек и 15 спецмашин.

Новочеркасске горит энергоблок местной гидроэлектростанции. Видео с места событий прислали очевидцы.

Напомним, утром 1 июня бойцы "РДК" и легиона "Свобода России" объявили о второй фазе "военной операции" на территории России. Бойцы РДК и легиона заявили, что прорвали границу на Белгородщине и продвигаются в направлении населенного пункта Шебекино. Они заявили, что уничтожили скопление вражеской техники в поселке Новая Таволжанка, рядом с городом Шебекино.

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