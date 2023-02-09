В Румынии обнаружили редкую римскую железную кавалерийскую маску (фото)

В Румынии археолог-любитель Бетей Виорел обнаружил в коммуне Албени, уезде Горж, древнюю римскую маску. Ею оказалась железная парадная маска кавалеристов, датируемая 2-3 веком.

Археолог сразу же сообщил о находке местных властей. Об этом пишет Heritage Daily.

По словам Георге Калота из Музея округа Горж, маску, вероятно, носил солдат, который дислоцировался либо в римском форте Бумбешти-Жиу, теперь известном как Вартоп, либо на военном форпосте где-то неподалеку.

Отмечается, что маска относительно целая, но испытала коррозию из-за высокого содержания железа и влияния кислорода и воды в почве. Мастер, создавший маску, сделал перфорированные отверстия вокруг ноздрей для дыхания, а также прорези в глазах и рту.

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Эксперты датируют маску 2-3 веком нашей эры, периодом, когда часть Румынии находилась в римской провинции Дакия, также известной как Дакия Траяна. Регион был завоеван императором Траяном между 98–117 годами нашей эры после двух кампаний, опустошивших Дакийское королевство Децебала.

Согласно румынскому законодательству, любые находки старше 100 лет должны быть переданы соответствующим органам власти в течение 72 часов с вознаграждением в размере 30% от стоимости находки. Когда находку классифицируют как клад, вознаграждение увеличивается до 45%.

Напомним, ранее археологи, используя сервис Google Earth, обнаружили комплекс римских вилл с баней и системой центрального отопления в графстве Кент, Англия.

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