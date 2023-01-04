В сети показали, как украинские вертолеты один за другим выпустили ракеты по оккупантам (видео)

Война в Украине - Украинские вертолеты один за другим выпустили ракеты по оккупантам - видео

В сети показали эффектный полет украинских вертолетов. Пилоты вертолетов выпустили ракеты по российским оккупантам.

Видео было опубликовано в Telegram-канале армейской авиации Viking. Украинцы высоко оценили работу украинских воздушных асов.

Ранее украинские военные из 18-й отдельной бригады армейской авиации показали, как наносят удары по оккупантам. Защитники Украины поделились кадрами своей работы с вертолетов Ми-24.

Украинский вертолет Ми-24 - война в Украине - какие вертолеты имеет Украина и как пилоты выпускают ракеты по оккупантам

Напомним, что генерал польской армии Роман Полко, являющийся членом Совета по делам безопасности и обороны Польши при президенте, поделился своим прогнозом по войне в Украине. По его мнению, война завершится в 2023 году.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов поделился прогнозом на 2023 год. По его словам, новый год может оказаться победным для нашей страны.

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый объяснил, что нужно Украине для того, чтобы переломить ход боевых действий на Донбассе. По его словам, украинские военные нуждаются в более высокоточном оружии от западных союзников.

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